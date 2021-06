Schwerer Radunfall am Sellajoch

Perdonig/Sellajoch – Am Sonntag ist es in Südtirol zu einem Arbeits- und einem Freizeitunfall gekommen. In Perdonig bei Eppan kippte am Nachmittag eine Hebebühne um. Der Lenker wurde dabei erheblich verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Bozen eingeliefert.

Am Sellajoch ist – ebenfalls am Nachmittag – eine 58-jährige Radfahrerin zu Sturz gekommen. Sie trug schwere Verletzungen davon. Sie wurde vom Rettungshubschrauber ins Bozner Krankenhaus geflogen.