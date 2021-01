Schwerer Rodelunfall in Feldthurns

Feldthurns – In Feldthurns hat sich am Montag ein Freizeitunfall ereignet. Wie Alto Adige online berichtet, ist ein Mann aus dem Dorf mit seiner Rodel in der Nähe der „Brugger Schupfe“ zu Sturz gekommen und wurde dabei schwer verwundet.

Der Freizeitunfall hat sich auf dem Weg zum „Radl See“ zugetragen. Der Mann trug schwere Kopfverletzungen davon.

Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Brixner Krankenhaus geflogen. Im Einsatz stand auch die Bergrettung von Brixen. Die genaue Unfalldynamik muss noch geklärt werden.