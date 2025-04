Schwerer Skiunfall am Kronplatz

Von: mk

Percha – Am Kronplatz hat sich am Freitag gegen 12.00 Uhr mittags ein schwerer Freizeitunfall zugetragen. Ersten Informationen zufolge trug sich der Skiunfall auf der Ried-Piste in Richtung Percha zu.

Demnach ist ein 61-Jähriger aus dem Pustertal mit den Skiern gestürzt und über die Piste hinaus in den angrenzenden Wald geraten. Offenbar ist er einen 30 Meter tiefen Abhang hinuntergestürzt. Seine Verletzungen werden als schwer eingestuft.

Der Mann wurde noch am Unfallort intubiert, bevor sie ins Bozner Krankenhaus gebracht wurde.

Die Pistenrettung des Weißen Kreuzes kümmerte sich gemeinsam mit der Olanger Bergrettung um die Erstversorgung. Im Einsatz stand auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2.