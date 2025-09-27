Schwerer Unfall am Bozner Mazziniplatz

Von: fra

Bozen – Am Freitagabend hat sich am Mazziniplatz in Bozen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine ältere Frau wurde dabei auf dem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und verletzt.

Der Vorfall geschah kurz nach 21.00 Uhr an der Kreuzung zwischen Freiheitsstraße und Italienallee. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Ärzte besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Zeugen berichteten, dass der beteiligte Autofahrer nach dem Zusammenstoß die Unfallstelle verließ, ohne anzuhalten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Kreuzung am Mazziniplatz kam in den letzten Jahren immer wieder aufgrund schwerer Verkehrsunfälle in die Schlagzeilen. Infolgedessen hatte die Stadtverwaltung die Ampelanlage angepasst, um die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen.