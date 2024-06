Schwerer Verkehrsunfall am Jaufenpass

Von: luk

St. Leonhard in Passeier – Oberhalb von St. Leonhard in Passeier hat ein Verkehrsunfall am Samstagvormittag einen Schwerverletzten gefordert.

Auf der Jaufenpassstraße bei Kilometer 24,5 ist ein Motorradfahrer, gestürzt, über die Böschung geschleudert und auf der Straße liegen geblieben.

Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr von St. Leonhard in Passeier sowie die Carabinieri.

Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung ins Meraner Spital gebracht.