Schwerer Verkehrsunfall bei Trens

Von: luk

Trens – Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug hat sich am Freitagmittag bei Trens ereignet. Gegen 13.50 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Trens und Mauls gemeinsam mit dem Rettungsdienst, dem Notarzthubschrauber und den zuständigen Behörden alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Person im stark beschädigten Auto eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite den Verletzten mithilfe technischer Rettungsgeräte aus dem Fahrzeug und übergab ihn anschließend dem Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung wurde die Person mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher, unterstützten die Rettungsmaßnahmen und übernahmen anschließend die Aufräumarbeiten. Während des Einsatzes musste die betroffene Straße für den Verkehr vollständig gesperrt werden.

Neben den Freiwilligen Feuerwehren Trens und Mauls standen der Rettungsdienst, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin sowie die zuständigen Behörden im Einsatz.