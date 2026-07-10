Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schwerer Verkehrsunfall bei Trens
Autofahrer eingeklemmt und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Schwerer Verkehrsunfall bei Trens

Freitag, 10. Juli 2026 | 17:39 Uhr
741464685_2505584169903555_4725110656429807805_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Trens
Schriftgröße

Von: luk

Trens – Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug hat sich am Freitagmittag bei Trens ereignet. Gegen 13.50 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Trens und Mauls gemeinsam mit dem Rettungsdienst, dem Notarzthubschrauber und den zuständigen Behörden alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Person im stark beschädigten Auto eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite den Verletzten mithilfe technischer Rettungsgeräte aus dem Fahrzeug und übergab ihn anschließend dem Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung wurde die Person mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Trens

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher, unterstützten die Rettungsmaßnahmen und übernahmen anschließend die Aufräumarbeiten. Während des Einsatzes musste die betroffene Straße für den Verkehr vollständig gesperrt werden.

Neben den Freiwilligen Feuerwehren Trens und Mauls standen der Rettungsdienst, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin sowie die zuständigen Behörden im Einsatz.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Kommentare
54
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Kommentare
52
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Kommentare
47
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Bozen: Gäste-Ansturm aus Asien und Amerika
Kommentare
45
Bozen: Gäste-Ansturm aus Asien und Amerika
Gesundheitsranking in Italien: Südtirol überraschend weit hinten
Kommentare
43
Gesundheitsranking in Italien: Südtirol überraschend weit hinten
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 