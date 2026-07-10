Millionen aus Strafzetteln: Wohin die Bußgelder wirklich fließen

Von: luk

Bozen – Die Stadtgemeinde Bozen hat im Jahr 2025 mehr als 6,6 Millionen Euro an Einnahmen aus Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung erzielt. Der Großteil des Geldes fließt laut dem an das italienische Innenministerium übermittelten Rechenschaftsbericht wieder in Maßnahmen für Verkehrssicherheit, Kontrollen und die Instandhaltung der Infrastruktur.

Insgesamt beliefen sich die Einnahmen aus Verkehrsstrafen auf rund 6,64 Millionen Euro. Davon wurden knapp vier Millionen Euro entsprechend den gesetzlichen Vorgaben für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eingesetzt.

Fast eine Million Euro floss in die Wartung und Erneuerung der Straßenbeschilderung. Eine weitere Million Euro in die Kontrolltätigkeit der Stadtpolizei. Rund zwei Millionen Euro wurden für die Instandhaltung von Straßen, den Schutz besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmer, den Ausbau der Radmobilität sowie für Verkehrserziehung verwendet.

Zu den größten Einzelposten zählen mehr als 517.000 Euro für die Abwicklung von Verwaltungsverfahren der Stadtpolizei sowie knapp 583.000 Euro für den Einsatz der Schülerlotsen vor den Schulen. Weitere Investitionen betrafen unter anderem die Modernisierung von Ampelanlagen, den Ausbau der Verkehrsüberwachung mit Kameras, die Anschaffung von Bodycams und Alkoholtestgeräten, die Erneuerung der Ausrüstung der Stadtpolizei sowie die Wartung ihrer Einsatzfahrzeuge.

Finanziert wurden außerdem Projekte wie die Fahrradkampagne „Bolzanoinbici 2025“, Verkehrserziehung an Schulen, der Winterdienst und die laufende Straßeninstandhaltung. Auch Maßnahmen zum Abbau architektonischer Barrieren im Straßenraum sind vorgesehen, waren laut Bericht zum Stichtag jedoch noch nicht umgesetzt.

Der Rechenschaftsbericht bestätigt damit, dass die Einnahmen aus Verkehrsstrafen einen bedeutenden Beitrag zum Gemeindehaushalt leisten und – wie gesetzlich vorgeschrieben – überwiegend wieder in die Verkehrssicherheit und die städtische Mobilität investiert werden.