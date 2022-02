Schwestern zeigen soziales Engagement

Leifers – Leonie, Sara und Alena: So heißen die drei Schwestern, die duch ihr vorbildliches Verhalten die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Die Mädchen machten sich nämlich die Mühe, die Gräben entlang des Toalerwegs, der mittlerweile für illegale Müllentsorgung bekannt geworden ist, mithilfe eines Schubkarrens und unzähliger Müllsäcke zu säubern.

Der Toalerweg in der Nähe von Leifers scheint ein günstiger Ort für die illegale Müllablagerung abzugeben, was die Schwestern nur zu gut wissen, da sie bereits vor einiger Zeit schon eine Säuberungsaktion dort durchgeführt hatten. “Leider ist die Situation nach einiger Zeit wieder so, wie sie schon immer war” meint der Vater der Mädchen, Norbert Forti. Der Toalerweg zieht sich durch die Landschaft und abgesehen von einzelnen Höfen gäbe es dort nicht viel menschliche Präsenz. Die Abgeschiedenheit sei also offenbar ideal dazu, Müll aller Art dort ungestraft abzulagern.

Die drei Schwestern wurden für ihr soziales Engagement geehrt und im Gemeinderat Leifers als Vorbild für alle angeführt, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige.