Seceda: Tödlicher Absturz in der Pana-Scharte

Er starb noch an der Unfallstelle

St. Ulrich/Gröden – Die Pana-Scharte auf der Seceda in Gröden war am Mittwochnachmittag Schauplatz eines tödlichen Freizeitunfalls.

Ein Mann stürzte gegen 17.15 Uhr in der Pana-Scharte in die Tiefe. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Leichnam wurde nach Gröden gebracht. Vor Ort im Einsatz standen der Landesrettungshubschrauber Pelikan 2, die Bergrettung sowie die Carabinieri. Auch die Finanzpolizei wurde alarmiert.