Seid ihr auf den Ernstfall vorbereitet?

Bozen – In ganz Südtirol läuten heute gegen 10.00 Uhr am Vormittag die Sirenen. Es handelt sich um einen Probealarm des Zivilschutzes. Alle 570 Sirenen landauf und landab werden dann eine Minute lang in einem auf- und abschwellenden Ton aufheulen.

Mit dem Probealarm sollen nicht nur technische Probleme entdeckt werden. Die Südtiroler sollen für den Ernstfall sensibilisiert werden. Nachdem Zivilschutz-Alarm soll die Bevölkerung die Radio- und Fernsehgeräte einschalten. Dort kommt dann auch die Entwarnung. Der Zivilschutz empfiehlt für Ernstfälle, ein batteriebetriebenes Radio zu Hause zu haben und eine Taschenlampe mit Reservebatterien.