Sein Plan war es, das Bozner Gerichtsgebäude abzufackeln

Bozen – Die Antiterror-Polizei Digos hat einen mutmaßlichen Brandstifter identifiziert. Der Mann soll offenbar vorgehabt haben, das Gerichtsgebäude in Bozen in Brand zu stecken.

Wie berichtet, musste am Vormittag des 15. September das Gelände rund das Bozner Landesgericht abgeriegelt werden. Vor einer Holztür des historischen Gebäudes, die derzeit nicht benutzt wird, wurden ein Rucksack, ein Tragebeutel, zwei Taschen, die mit schwarzem Klebstreifen versiegelt waren, sowie drei Brandbeschleuniger aus Stroh sichergestellt. Daneben breitete sich eine Pfütze mit Benzin aus.

Sprengmeister, die Spurensicherung der Polizei und die Feuerwehr führten darauf einen Lokalaugenschein durch. Dabei stellte sich heraus, dass eine der Taschen entflammbare Flüssigkeit enthielt. In der zweiten befand sich eine Sporttasche, die in Treibstoff getränkt und damit gefüllt war.

Die Ermittler gingen sofort davon aus, dass ein Anschlag mittels Brandstiftung auf das Gerichtsgebäude geplant war. Auch ins Atrium der Räume für Anhörungen war Benzin eingedrungen.

Weil das Stroh zum Teil bereits angeschwärzt war, wurde vermutet, dass der Täter die Brandbeschleuniger in Richtung der Taschen geschleudert hat. Doch offenbar hat sich das Stroh nicht gänzlich entzündet, bevor es den Boden berührte. Dadurch wurde vermutlich Schlimmeres verhindert.

Die Beamten der Digos haben nun den mutmaßlichen Brandstifter ausgeforscht. Dazu hatten sie Bilder sämtlicher Überwachungskameras auf dem Gelände des Gerichtsgebäudes und in dessen Umgebung gesichtet. In diesem Rahmen konnten sie die Bewegungen des Verdächtigen zu Fuß und auch in seinem Pkw nachvollziehen.

Weiters hat ein Richter der Polizei gegenüber ausgesagt, dass er den mutmaßlichen Täter bereits am Tag zuvor in einer Bar in der Nähe des Gebäudes gesehen habe. Dabei soll der Mann dieselbe Kleidung wie am Tag darauf getragen haben.

Bevor er seine Handlungen ausgeführt hatte, soll der Verdächtige den Ort genau inspiziert haben. Laut Staatsanwaltschaft ist der Mann bereits in der Vergangenheit in Berührung mit dem Gesetz gekommen.

Weil der Verdächtige als sozial gefährlich eingestuft wird, hat das Strafgericht die Einweisung in eine psychiatrische Anstalt nach Pergine angeordnet. Die italienische Staatsschutz und die Polizei vom Kommissariat in Brixen haben den Vollstreckungsbefehl ausgeführt.

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung wurden unter anderem die Kleidung des Mannes, die er am besagten Tag trug, Brandbeschleuniger, schwarzer Klebestreifen und ein leerer Benzinkanister sichergestellt.