Seine elektronische Fußfessel war ihm egal

Carabinieri in Bozen verhaften Mann wegen Verstoßes gegen Kontaktverbot

Von: luk

Bozen – In Bozen haben die Carabinieri einen Mann festgenommen, der trotz Überwachung mit einer elektronischen Fußfessel mehrfach gegen ein gerichtlich angeordnetes Kontaktverbot gegenüber seiner ehemaligen Lebensgefährtin verstoßen hat.

Der Vorfall ereignete sich in den vergangenen Tagen, als die Überwachungsplattform der Fußfessel den Mann mehrfach innerhalb der verbotenen Zone ortete. Ein Alarm wurde daraufhin an die Einsatzleitstelle der Carabinieri in Bozen übermittelt.

Die Zentrale entsandte daraufhin eine Streife, die das Gebiet kontrollierte. Nach zwei Warnungen und weiteren Patrouillen gelang es den Exekutivbeamten, den Mann in der Nähe der Wohnung seiner Ex-Partnerin zu lokalisieren. Er wurde daraufhin wegen Missachtung des Kontaktverbots festgenommen.

Der Verdächtige wurde in die Arrestzellen der Carabinieri in Bozen gebracht, wo er auf die gerichtliche Anhörung zur Bestätigung der Haft wartet.