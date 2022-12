Seiser Alm: Zwei Tourenskifahrer geraten unter Lawine

Seiser Alm – Die Carabinieri von Kastelruth und Völs am Schlern haben heute bei der Eröffnung des Skigebiets auf der Seiser Alm ihren Wach- und Rettungsdienst auf der Piste aufgenommen. Bereits der erste Tag hatte es in sich in der Nähe der Rosszähne eine Lawine gelöst, wo zwei Skitourengeher abseits der Piste unterwegs waren.

Die zwei Südtiroler im Alter von 60 Jahren wurden vollkommen verschüttet. Glücklicherweise verfügten sie über viel Erfahrung waren dementsprechend ausgerüstet. Ihre Lawinenairbags öffneten sich unmittelbar, deshalb wurden die Männer von den Schneemassen nicht hinweggefegt.

Carabinieri und Bergretter machten sich mit den Schneemobilen sofort zur Unglücksstelle auf. Der erste Tourenskifahrer war in der Lage gewesen, sich selbst zu befreien. Trotzdem hatte er sich leichte Verletzungen zugezogen.

Der zweite Tourenskifahrer steckte hingegen unter dem Schnee fest. Zur Bergung musste der Notarzthubschrauber Pelikan ausrücken. Anschließend wurde er nach Compatsch gebracht. Auch der zweite Mann war leicht verletzt mit ein paar blauen Flecken davongekommen.