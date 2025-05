Selbsthilfegruppen in der Rheuma-Liga sind starke Partner

Von: mk

Bozen – Rund um den Welttag der Fibromyalgie setzte auch die Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe Bozen ein wichtiges Zeichen, um auf die schmerzhafte Krankheit aufmerksam zu machen. Die Leiterin der FibromyalgieSelbsthilfegruppe Bozen, Antonietta Trova, hatte die vielen Betroffenen und Angehörigen in den Rosenbach-Saal in Bozen geladen, um dort den Austausch zu pflegen und die Solidarität unter den Betroffenen zu stärken.

Viele Betroffene und Angehörige hatten der Einladung Folge geleistet und genossen die Gespräche und den Erfahrungsaustausch, der so wichtig ist für die chronisch-kranken Menschen. Antonietta Trova konnte den bekannten Rechtsanwalt Juri Andriollo für einen kurzen Vortrag rund um das Thema Zivilinvalidität und das Gesetz 104 aus dem Jahre 1992 gewinnen.

Andriollo, ein ausgewiesener Experte in diesem Bereich, sicherte auch die weitere Unterstützung zu und Antonietta Trova konnte ihn für einen zukünftigen Vortrag zu diesem wichtigen Thema gewinnen.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Fibromyalgie-Selbsthilfegruppen, die sich in der Rheuma-Liga organisiert haben. Christine Peterlini, Vorstandsmitglied der Rheuma-Liga hatte einst gemeinsam mit dem geschätzten Gesundheitslandesrat Otto Saurer eine weitgehende Ticketbefreiung für Fibromyalgie-Patienten erreicht. Die Rheuma-Liga steht weiterhin fest an der Seite der Fibromyalgie-Betroffenen, die sich in den Fibromyalgie-Selbsthilfegruppen Bozen, Schlanders, Neumarkt, Brixen und Bruneck organisiert haben. Die Gruppen werden von ausgebildeten Psychologen geleitet, die konkrete Hilfestellungen anbieten können. Gemeinsam mit Antonietta Trova, Christine Peterlini, Andreas Lang, Marialuise Leitner, Andrea Donner und Daniela Leoni ist es uns gelungen, ein gutes und stabiles Netzwerk für Betroffene aufzubauen und den Betroffenen ein reichhaltiges Angebot (Bewegungstherapiekurse, psychologische Beratung usw.) zu machen. Für Hilfesuchende sind wir weiterhin mit vollem Einsatz da“, so abschließend der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.