Seniorin in Niederösterreich von Bahn erfasst und getötet

Von: apa

In Wiener Neudorf in ihrem Heimatbezirk Mödling ist am Freitag eine 87-Jährige von einem Zug der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) erfasst und getötet worden. Die Seniorin hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einem Fahrrad eine unbeschrankte Kreuzung überqueren wollen. Weil das Opfer ohne Ausweispapiere unterwegs war, erfolgte die Identifizierung erst durch eine Abgängigkeitsanzeige und entsprechende Ermittlungen.

Laut Polizei dürfte die betagte Frau das Rotlicht der Signalanlage missachtet und den herannahenden Zug übersehen haben. Obwohl der 50-jährige Triebwagenführer eine Notbremsung einleitete und ein Signal abgab, wurde die Fahrradlenkerin niedergestoßen. Der Mitarbeiter der Badner Bahn blieb ebenso unverletzt wie seine etwa 20 Fahrgäste.