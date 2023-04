Serienausbrecher im Burggrafenamt geschnappt

Burgstall/Naturns – Die Carabinieri von Burgstall haben einen Mann verhaftet, der vom Überwachungsgericht in L’Aquila wegen Vermögensdelikte in den Hausarrest überstellt worden ist. Der Nordmazedonier war vor wenigen Tagen untergetaucht und ist seitdem nicht mehr erreichbar gewesen. Nach eingehenden Ermittlungen konnte der Mann aufgespürt und aufgrund eines Vollstreckungsbefehls des Bozner Überwachungsgerichts ins Gefängnis überstellt werden.

Der Mann ist bereits polizeibekannt: Bereits im vergangenen März war er in einem gestohlenen Auto erwischt worden. Auch darauf war er aus dem Hausarrest ausgebrochen.

Weil die Carabinieri den Bekanntenkreis des Mannes kannten, konnten sie seiner Spur folgen. In Naturns haben ihn die Ordnungshüter gemeinsam mit den hiesigen Carabinieri verhaftet, gerade als er sich auf dem Weg zu seinem neuen Unterschlupf begab. Der Mann wurde in die Haftanstalt nach Bozen gebracht, wo er seine Strafe abbüßen muss.

Im Burggrafenamt haben die Carabinieri in den vergangenen Monaten im Kampf gegen das Verbrechen zuletzt mehrere Erfolge eingefahren. Fünf Personen wurden festgenommen, neun auf freiem Fuß angezeigt – immer wegen Drogenhandels. 37 Kilogramm Marihuana wurden beschlagnahmt, dazu kommen ein Kilogramm Haschisch und Kokain.

Wegen illegalen Waffenbesitzes wurde eine Person festgenommen. Zwei weitere kassierten deshalb eine Anzeige auf freiem Fuß. Beschlagnahmt wurden zwölf Pistolen, ein Gewehr, vier kurzläufige Gewehre und über 10.000 Patronen.

Wegen Raubüberfalls wurden hingegen drei Personen festgenommen und sieben auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem haben die Carabinieri drei mutmaßliche Wohnungseinbrecher verhaftet.

Nicht zuletzt haben die Carabinieri in Burggrafenamt die Ermittlungen im Mord an Sigrid Gröber aufgenommen und durchgeführt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.