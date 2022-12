Serieneinbrüche im Eisacktal: Polizei sucht zwei Männer

Brixen/Vahrn – Im Raum Brixen und Vahrn setzt sich die Einbruchsserie weiter fort. Laut der italienischen Tageszeitung Alto Adige wurden in Vahrn neben einigen Wohnungen auch der Supermarkt des Dorfes ins Visier der Übeltäter genommen.

Während die Höhe der Beute überschaubar ist und sich auf einige Schmuckstücke und etwas Bargeld beschränkt, sind die entstandenen Sachschäden an Fenstern und Türen erheblich.

Die Einbrüche und Einbruchsversuche reihen sich in jene von vergangener Woche in Raas und Natz ein. Hier soll der Tathergang ähnlich gewesen sein. Zeugenaussagen zufolge soll es sich um zwei junge Männer handeln, die gemeinsam agieren und sich über den Garten kommend an Fenster und Fenstertüren zu schaffen machen. Die Bewohner sind dabei meist außer Haus gewesen.

Die Ordnungshüter bittet die Bürger, verdächtige Begebenheiten umgehend zu melden, die Türen und Fenster gut zu verschließen und die Alarmanlage einzuschalten. Man solle stets Augen und Ohren offen halten, so die Polizei, die angeblich nach zwei Männern mit blonden Haaren sucht.