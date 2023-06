Sexten: Umgekippter Lkw muss von Spezialfirma geborgen werden

Unfall am Dienstag

Sexten – In Sexten ist am Dienstag ein Schwerfahrzeug von einer Straße abgekommen, umgekippt und seitlich in der darunterliegenden Wiese gelandet.

Die Fahrzeuginsassen konnten sich glücklicherweise selbst aus der Fahrerkabine befreien.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Sexten und Innichen kümmerten sich um die Sicherung der Unfallstelle.

Die aufwendige Bergung des Lkw wurde einer Spezialfirma übergeben.

Im Einsatz waren außerdem das Weiße Kreuz und die Ordnungshüter.