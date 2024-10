Sexuelle Handlungen an Schaufensterpuppe simuliert

Von: luk

Bozen – Ein 27-jähriger Mann aus Bozen wurde von der Polizei festgenommen, nachdem er im Einkaufszentrum “Centrum” in der Galvanistraße obszöne Handlungen an einer Schaufensterpuppe simuliert hatte. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag. Die Staatspolizei wurde über den Notruf 112 alarmiert.

Zeugen berichteten, dass der Mann, der bereits mehrere Vorstrafen hat, sich nach einem fehlgeschlagenen Annäherungsversuch an zwei Verkäuferinnen einer Schaufensterpuppe zuwandte und unangemessene Handlungen simulierte. Sicherheitskräfte des Einkaufszentrums griffen ein und alarmierten die Polizei.

Die Exekutivbeamten stellte fest, dass der Mann unter dem Einfluss verschiedener Substanzen stand. Nachdem er auf die Quästur gebracht worden war, wurde er wegen öffentlicher Trunkenheit belangt und zusätzlich wegen Verstoßes gegen seine Hausarrestauflagen angezeigt. Der Vorfall wurde dem zuständigen Gericht gemeldet. Quästor Paolo Sartori ordnete zusätzliche präventive Maßnahmen gegen den Mann an.