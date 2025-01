Sie starben, weil er betrunken am Steuer saß – sechs Jahre Haft

Von: mk

Meran – Die Carabinieri von Meran haben am 6. Jänner einen jungen Mann aufgrund eines Vollstreckungsbefehls wegen zweifacher Tötung im Straßenverkehr verhaftet. Der Mann stand bereits unter Hausarrest. Ihm wird vorgeworfen, am 8. Oktober 2022 bei einem Verkehrsunfall Tod in Bellinzago Novarese in der Provinz Novara den Tod zweier Menschen verursacht zu haben.

An jenem Tag war der junge Mann betrunken am Steuer eines Wagens gesessen und hatte unterwegs die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Pkw prallte gegen eine Mauer, die die Straße von einem Kanal trennt.

Bei dem Unfall kamen zwei Mitfahrer ums Leben: Während eine 21-jährige Frau auf dem Beifahrersitz sofort starb, erlag ein 22-Jähriger Mann auf dem Rücksitz trotz intensiver medizinischer Versorgung im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

In seiner Zeit im Hausarrest in Meran hatte der Unfallfahrer gemeinnützige Arbeiten geleistet. Nachdem das Urteil nun rechtskräftig geworden war, hat die Staatsanwaltschaft von Novara nun seine Inhaftierung angeordnet.

Die Carabinieri von Meran trafen den Mann nicht in seiner Wohnung an, konnten ihn in der Stadt aber dennoch aufspüren. Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellen. Insgesamt muss einer Haftstrafe von sechs Jahren, vier Monaten und neun Tagen abbüßen.