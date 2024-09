Siegel aus Klebstoff: Hinweis führt zur Festnahme von Einbrecher

Carabinieri in Bozen im Einsatz

Von: mk

Bozen – Am vergangenen Mittwoch haben die Carabinieri in Bozen einen Mann bei einem versuchten Wohnungseinbruch auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Bewohner im Don Bosco-Viertel hatten bemerkt, dass Haustüren verschiedener Wohnungen an unauffälligen Stellen mit Kleber „markiert“ worden waren. Ähnlich wie bei den Gaunerzinken liefert diese Methode potenziellen Einbrechern einen Hinweis, ob sich derzeit jemand im Haus aufhält, oder nicht. Allerdings geschieht dies auf noch direktere Weise.

Ist das Siegel aus Klebstoff intakt, signalisiert dies den Tätern, dass die betreffende Wohnung momentan leer steht – möglicherweise, weil die Bewohner im Urlaub sind. Weist das Siegel hingegen Fäden oder Brüche auf, deutet dies darauf hin, dass sich in der Wohnung jemand aufhält.

Ermittlungen der Carabinieri, die die Auswertung von Aufnahmen privater Überwachungskameras, die Befragung von Zeugen, Abgleiche, Identifizierungen und Observationen umfassten, ermöglichten es, mehrere mutmaßliche Ziele von Einbrechern zu identifizieren.

In der Nacht gelang es den Ordnungshütern, einen Mann mit Migrationshintergrund abzufangen, der sich ohne plausiblen Grund in den Gemeinschaftsgärten dieser Wohngegend zu schaffen machte, vermutlich auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Als ihn die Carabinieri durchsuchten, stellten sie fest, dass er Einbruchswerkzeug bei sich hatte.

Er wurde festgenommen und in eine Zelle des Landeskommandos der Carabinieri in der Dante-Straße in Bozen gebracht. Eine Bestätigung der Festnahme steht noch aus.