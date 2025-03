Silobrand in Holzverarbeitungsbetrieb in Barbian

Von: luk

Barbian – Ein Brand in einem Silo eines holzverarbeitenden Betriebs hat am Dienstagvormittag in der Gewerbezone von Barbian einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 80 Feuerwehrleute aus Barbian, Klausen, Villanders und Waidbruck waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung auf angrenzende Gebäudeteile zu verhindern.

Gegen 10.00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Schreinerei Prader eine Rauchentwicklung aus einem der Silos, in dem Holzreste und Sägemehl gelagert wurden. Er alarmierte umgehend die Einsatzkräfte, die mit schwerem Atemschutzgerät das brennende Material aus dem rund zwölf Kubikmeter fassenden Behälter entfernen mussten, um alle Glutnester zu löschen.

Die Lösch- und Räumungsarbeiten dauerten über zwei Stunden und waren besonders herausfordernd, da das Feuer im Inneren des Metallbehälters schwer zugänglich war. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung aber verhindert werden.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, alle Mitarbeiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Vorsorglich war eine Ambulanz der Sektion Klausen des Weißen Kreuzes vor Ort, musste jedoch nicht eingreifen.

Die Brandursache wird derzeit von den Feuerwehrkräften, technischen Experten des Betriebs und den Carabinieri untersucht.