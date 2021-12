Sinich: Vorkommen von Legionellen auf Schulen beschränkt

Meran – Nachdem in der Trinkwasseranlage der neuen Grundschule an der Unterm-Berg-Straße sowie in den Duschen der aufgelassenen Grundschule an der Reichstraße Legionellen gefunden worden sind, arbeitet die Meraner Stadtverwaltung eng mit dem Sanitätsbetrieb zusammen, um dieses Problem zügig einer Lösung zuzuführen.

Das Ergebnis der jüngsten Überprüfungen und Analysen von Seiten des Sanitätsbetriebes sind noch bis Ende dieser Woche erwartet. Inzwischen möchte Bürgermeister Dario Dal Medico die Einwohner des Stadtviertels Sinich beruhigen.

„Die Bakterien der Legionellen kommen ausschließlich in den beiden Schulen vor. Es handelt sich hierbei um geschlossene Trinkwasserkreise, aus denen keine Gefahr für das restliche Trinkwassernetz und für Bevölkerung hervorgeht. Die Bakterien konnten sich in beiden Fällen wegen des nicht beständig fließenden Wassers vermehren: In der neuen Grundschule weil diese aufgrund des Lockdowns geschlossen blieb, in der alten hingegen weil sie seit geraumer Zeit aufgelassen war“, so der Bürgermeister.