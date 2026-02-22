Skifahrer in Tirol stirbt nach Unfall abseits der Piste

Von: apa

Ein 52-Jähriger ist am Samstag nach einem Skiunfall im Gebiet “Zillertal Arena – Rohrberg” (Bezirk Schwaz) in der Innsbrucker Klinik verstorben. Der Mann war mit seiner Frau und der Tochter unterwegs, als er im freien Skiraum in Richtung Rosenalmbahn fuhr, während die anderen beiden auf der präparierten Piste blieben. Als er nicht am vereinbarten Treffpunkt ankam, alarmierte die Frau die Bergbahnmitarbeiter. Sie fanden den 52-Jährigen später kopfüber leblos im Tiefschnee.

Der Niederländer lag etwa sieben Meter außerhalb der Piste im freien Gelände. Die Helfer schaufelten den Verunglückten frei und starteten die Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Reanimation wurde anschließend von dem eingetroffenen Notarzthubschrauberteam von “Martin 7” übernommen. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in die Klinik Innsbruck.

Dort verstarb er in den Abendstunden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung am Sonntagmittag bekannt gab. Die Polizei suchte nach möglichen Zeugen des Unglücks, sich bei der PI Mayrhofen unter der Tel. Nr. 059133 7254 zu melden.