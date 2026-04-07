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Jugendlicher schwer verletzt

Skigebiet Ratschings: Zwei Skifahrer prallen zusammen

Dienstag, 07. April 2026 | 11:42 Uhr
Pelikan_Flugrettung
Denis Costa - Symbolbild
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Ratschings – Bei einem Skiunfall im Skigebiet Skigebiet Ratschings sind am Dienstagvormittag zwei Personen verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 9.30 Uhr.

Nach ersten Informationen kollidierten zwei Skifahrer auf der Piste. Dabei zog sich ein 13-jähriger Jugendlicher ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu. Er wurde vom Notarzthubschrauber „Pelikan 1“ erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Bozen geflogen.

Ein weiterer Beteiligter, ein 22-jähriger Mann, erlitt ebenfalls ein Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde von der Notärztin betreut und in das Krankenhaus Sterzing eingeliefert. Sein Zustand wird als mittelschwer beschrieben.

Im Einsatz standen die Pistenrettung Ratschings, der Notarzthubschrauber Pelikan 1, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungstransportwagen des Weißes Kreuz.

 

Bezirk: Wipptal

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