Skitourengeher in Gsies aus Bergnot gerettet

Gsies – Am gestrigen Mittwoch sind zwei Skitourengeher aus Lana in Bergnot geraten. Der Mann und die Frau waren in steiles sowie unwegsames Gelände geraten, weswegen ein Weiterkommen nicht mehr möglich war. Darüber hinaus stürzte der Mann in den Petzenbach in St. Magdalena.

Nachdem die beiden gegen 16.30 Uhr den Notruf abgesetzt hatten, eilte die Bergrettung Hochpustertal und der Hubschrauber des Aiut Alpin zur Rettung. Der unterkühlte Mann wurde zur Beobachtung ins Bozner Krankenhaus gebracht.