Skitourengeher stirbt am Ortler

Sulden – Zu einem tödlichen Bergunfall kam es heute Vormittag am Ortler. Ein 26-jähriger gebürtiger Holländer stürzte mit seinen Skiern in der steilen Minnigerode-Rinne rund 500 Meter in die Tiefe. Umgehend wurden von einer Bergsteigergruppe die Einsatzkräfte alarmiert. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die Bergrettung Sulden sowie das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 3 und jenes der Finanzwache bargen den Toten und brachten ihn ins Krankenhaus von Schlanders.