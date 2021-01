So kalt war es noch nie in diesem Winter

Bozen – Wer in Südtirol heute in der Früh in sein Auto gestiegen ist, hat sich wohl die Augen gerieben. Die Anzeige der Außentemperatur zeigte auf -23 Grad. Um einen technischen Fehler handelte es sich dabei keineswegs.

Südtirol hat die kälteste Nacht des Jahres hinter sich. Dies bestätigte Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

„Auch die nächsten Tage bzw. Nächte bleiben kalt“, prophezeit Peterlin auf Twitter. In St. Jakob in Pfitsch fiel das Thermometer auf -22 Grad, gefolgt von Eyrs/Lass mit -20 Grad und Welsberg mit -19 Grad.

In Innichen wurden am heutigen Morgen um 7.50 Uhr sogar -23 Grad gemessen, wie das Foto zeigt, das uns ein Leser zugeschickt hat.