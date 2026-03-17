Sollten mit diesen Werkzeugen Südtiroler bestohlen werden?

Von: luk

Brixen – In Brixen haben die Carabinieri bei einer nächtlichen Kontrolle drei mutmaßliche Einbrecher gestoppt. Die Männer im Alter zwischen 24 und 31 Jahren wurden angezeigt.

Die Kontrolle erfolgte in der Nacht in der Nähe des Kreisverkehrs „Bauexpert“ in der Vittorio-Veneto-Straße. Eine Streife hielt einen Opel Adam mit drei Insassen an. Wie sich herausstellte, waren alle drei bereits einschlägig vorbestraft und unterlagen teils Präventionsmaßnahmen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten ein professionelles Einbruchswerkzeug-Set mit Schraubenziehern, Hammer, verschiedenen Zangen sowie einem Akkubohrer. Da die Männer den Besitz der Gegenstände nicht plausibel erklären konnten, wurden diese sichergestellt.

Die drei Verdächtigen wurden auf freiem Fuß wegen des Besitzes von Einbruchswerkzeug angezeigt. Einer der Männer, ein 26-Jähriger aus der Provinz Salerno, leistete zudem Widerstand gegen die Exekutivbeamten und wurde zusätzlich angezeigt.

Nach Angaben der Carabinieri konnte durch das Einschreiten möglicherweise eine Serie von Eigentumsdelikten verhindert werden.