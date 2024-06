Sommer im Anmarsch: Nächste Woche 30 Grad

Von: luk

Bozen – Auch am Samstag hat sich das Wetter in Südtirol so gar nicht junitypisch präsentiert. Graue Wolken und Temperaturen von nur um die 20 Grad im Raum Bozen ließen kaum Sommergefühle zu.

Doch das soll sich nun radikal ändern, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf “X” – vormals Twitter – verspricht: “Lust auf Sommer? Nächste Woche wird es über zehn Grad wärmer bzw. heiß”, lautet sein letzter Post.

Und weiter: “Die Wettermodelle bestätigen es, nächste Woche kommt der Sommer. Ab Dienstag 30 Grad und ein paar Tage stabil, bevor wieder Gewitter entstehen.”

Gemischtes Wetter am Sonntag

Der Sonntag verläuft noch eher durchwachsen. Mit einer mäßigen Südwestströmung werden teils feuchte, aber zunehmend wärmere Luftmassen Richtung Südtirol geführt.

Es geht mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter. In der zweiten Tageshälfte sind lokale Regenschauer möglich, am wahrscheinlichsten sind sie vom Sarntal bis ins Ahrntal und in den Dolomiten.

Tag für Tag wärmer

Der Montag verläuft nach Auflösung von Hochnebeln recht sonnig, am Nachmittag können einzelne Gewitter entstehen.

Am Dienstag wird es stabiler. Örtliche Hochnebel am Morgen verschwinden rasch und dann überwiegt der Sonnenschein.

Der Mittwoch bringt strahlenden Sonnenschein, am Nachmittag tauchen höchstens ein paar harmlose Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf maximal 30 bis 31 Grad an.

Am Donnerstag bleibt es sommerlich mit viel Sonnenschein und ein paar Quellwolken am Nachmittag. Die Gewitterneigung steigt nur leicht an.