Sommerliche Temperaturen im Anmarsch

Frühsommer-Feeling in Südtirol

Von: fra

Bozen – Nach einem wechselhaften und regnerischen April zeichnet sich in Südtirol ein deutlicher Wetterumschwung ab. Landesmeteorologe Dieter Peterlin kündigte auf X an, dass sich die Bevölkerung auf frühsommerliche Temperaturen freuen kann.

Vergangene Woche brachte ein Kaltlufteinbruch noch einmal Neuschnee: Auf der Seiser Alm wurden 20 cm gemessen, in Obereggen 15 cm und am Karerpass 10 cm. Das Hochdruckgebiet “Quendolin” sorgt nun jedoch für deutlich freundlicheres Wetter und steigende Temperaturen.

Am Montag startet der Tag noch mit örtlichen Hochnebelfeldern. Im Verlauf setzt sich die Sonne durch, allerdings können sich am Nachmittag Quellwolken und einzelne Regenschauer, vereinzelt auch Gewitter, bilden. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 18 und 24 Grad.

Zunehmend wärmer

Ab Dienstag sorgt Hoch Quendolin für weitgehend sonniges Wetter. Die Temperaturen erreichen frühsommerliche Werte um 25 Grad. Auch am Mittwoch wird viel Sonnenschein erwartet, mit Spitzenwerten von bis zu 26 Grad. Örtlich können jedoch am Nachmittag gewittrige Schauer auftreten.

Am Feiertag, dem 1. Mai, bleibt es überwiegend sonnig und trocken, bei Temperaturen zwischen 20 und 27 Grad. Auch am Freitag hält das sonnige und warme Wetter laut aktuellen Prognosen an.