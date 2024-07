Sommerwende in Südtirol

Von: luk

Bozen – In Südtirol zeigte sich der Sommer bislang von seiner zaghaften Seite. Vor allem Niederschläge und ungewöhnlich kühle Temperaturen dominierten. Nur vereinzelt gab es die typischen Sommertage, wo auch die 30-Grad-Marke geknackt wurde.

Das soll sich kommende Woche nun ändern, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform “X” schildert. Demnach soll es zwar heute noch unbeständig bleiben, dann aber zu einer Umkehr des Trends kommen:

Kleine Wetterbilanz der vergangenen Nacht. Im Süden eine neuerliche Tropennacht in Bozen, im Norden ergiebiger Regen in Ridnaun mit 45 l/m². Heute bleibt es unbeständig mit weiteren Regenschauern und Gewittern im Tagesverlauf, nächste Woche wird’s (hoch)sommerlich. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) July 7, 2024

Am heutigen Sonntag dominieren feuchte und gewitteranfällige Luftmassen aus Südwesten das Wetter in Südtirol. In der Nacht lässt die Schauerneigung aber nach.

Mit zunehmendem Hochdruckeinfluss stellt sich dann laut den Prognosen stabiles Sommerwetter ein.

Am Dienstag scheint nach Auflösung lokaler Hochnebelfelder verbreitet die Sonne. Später entstehen meist nur harmlose Quellwolken. Die Temperaturen legen weiter zu.

Auch am Mittwoch wird es überwiegend sonnig und die Gewitterneigung steigt am Nachmittag nur leicht an. Die Temperaturen erreichen maximal 33 Grad.

Der Donnerstag bringt wenig Änderung mit viel Sonnenschein und Quellwolken am Nachmittag über den Bergen. Gegen Abend sind einzelne Wärmegewitter möglich.

Am Freitag wird die Luftschichtung labiler und im Tagesverlauf nimmt die Gewitterneigung zu.