Brixner Feuerwehr alarmiert

Sondereinsatz am Finger

Dienstag, 02. September 2025 | 09:29 Uhr
541408733_1236660075159942_7125702052500919663_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Brixen
Von: mk

Brixen – Am Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Brixen zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Ein Ring musste von einem stark geschwollenen Finger entfernt werden.

Da herkömmliche Methoden nicht mehr ausreichten, kam spezielles Werkzeug der Feuerwehr zum Einsatz. Dank ruhiger Hand und passender Technik konnte der Ring schnell und schonend abgenommen werden – ohne weitere Verletzungen.

Auch solche besonderen Hilfeleistungen gehören zum breiten Aufgabengebiet der Feuerwehr.

Bezirk: Eisacktal

