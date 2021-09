Sorge: “Südtirol bald wieder gelbe Zone”

Bozen – Die vierte Welle der Corona-Pandemie ist auch in Südtirol angekommen. Seit Tagen und Wochen steigt die Zahl der Neuinfektionen und auch in den Krankenhäusern werden mittlerweile wieder über 30 Covid-Patienten behandelt. Gesundheitslandesrat Thomas Widmann und der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer, zeigen sich besorgt. In einer Woche habe es nun wieder drei Corona-Todesfälle gegeben und die Inzidenz liege bei 98. Geht es so weiter werde Südtirol bald schon wieder als gelbe Zone eingestuft, so die Verantwortlichen.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, bedeutet die Einstufung als gelbe Zone, dass im Freien wieder Masken getragen werden müssen und in Restaurants nur mehr vier Personen an einem Tisch sitzen dürfen. Widmann und Zerzer fragen unisono: “Wollen wir das wirklich wieder?” Es handle sich nun um die “Pandemie der Ungeimpften”. Zu viele hätten es noch nicht verstanden. “Am 30. August ist eine 69-jährige Frau an Covid-19 verstorben, am Samstag eine 87-Jährige. Beide waren nicht geimpft. Gestern wurde ein weiterer Todesfall vermeldet. Dieses Mal hat es eine über 80-jährige Frau getroffen. Sie war zwar geimpft, war aber gesundheitlich vorbelastet. In solchen Fällen ist es möglich, dass die Immunisierung vom Körper nicht ausreichend aufgebaut wird, um den Schutz vor dem Virus gänzlich zu gewährleisten”, so der Sanitätsbetrieb.

Die Einstufung einer Region von weiß auf Gelb erfolgt laut den neuen Maßnahmen, sobald die Inzidenz über 50 liegt, 15 Prozent der Betten in den Normalstationen belegt seien und zudem zehn Prozent der Intensivbetten ausgelastet sind. Dieser Punkt ist in Südtirol erreicht, sobald 75 Covid-Patienten auf den Normalstationen Hilfe benötigen und die Schwelle von zehn Intensivpatienten überschritten wird.

Derzeit werden 24 Patienten auf den Normalstationen versorgt und sieben auf der Intensivstation. Landesrat Widmann befürchtet, dass die Krankenhauszahlen aber bald weiter ansteigen werden – sogar sprunghaft. Er macht dafür die Ungeimpften verantwortlich. “Wer sich nicht impfen lässt, nimmt damit allen anderen im Zweifel die Möglichkeit, normal zu leben.”