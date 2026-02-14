Aktuelle Seite: Home > Chronik > Sorge um italienischen Buben nach missglückter Herz-OP
Suche in ganz Europa nach Ersatzorgan

Sorge um italienischen Buben nach missglückter Herz-OP

Samstag, 14. Februar 2026 | 15:20 Uhr
518284525_1253834223199599_6958003263291722995_n
Facebook/Azienda Ospedaliera dei Colli/Ospedale Monaldi
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach einer völlig misslungenen Herz-Transplantation besteht für einen kleinen Buben in Italien kaum noch Hoffnung. Ein unabhängiges Ärzteteam kam nach Angaben des Anwalts der Familie zu dem Urteil, dass dem zwei Jahre alten Kind kein neues Herz mehr eingesetzt werden könne. Der Bub liegt seit Weihnachten in der süditalienischen Großstadt Neapel auf der Intensivstation. Beim Transport eines ersten Spenderherzens aus Bozen in Südtirol war das Ersatzorgan falsch gekühlt worden.

Das Schicksal des Kindes bewegt Italien sehr. In den Medien ist der Fall großes Thema. Der Bub wird seit der misslungenen Operation mit Hilfe einer Maschine am Leben gehalten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Eltern schalteten nun eine Klinik aus Rom ein, um die Heilungschancen ihres Sohnes zu begutachten. Ihr Anwalt Francesco Petruzzi berichtete am Wochenende im Fernsehensender Rai3, dass der Bub nach Einschätzung dieser Ärzte “nicht mehr transplantierbar” sei.

Ärzte in Neapel wollen noch nicht aufgeben

Hingegen sind die behandelnden Ärzte des Monaldi-Krankenhauses in Neapel der Meinung, dass eine zweite Transplantation noch möglich sei. Der Bub steht nach italienischen Medienberichten auf der Liste der möglichen Empfänger eines Spenderherzens mit derselben Blutgruppe ganz oben. Damit wird nun in ganz Europa nach einem Ersatzorgan für ihn gesucht – ohne dass das bisher Erfolg hatte.

Der Zweijährige leidet an einem schweren Herzfehler. Ein Spenderherz wurde von Bozen weiter nach Neapel gebracht. Dabei wurde es nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht wie üblich in herkömmlichem Eis, sondern in deutlich kälterem Trockeneis transportiert. Dadurch sei es “buchstäblich erfroren”, hieß es. Die Ärzte entschieden trotzdem, das Herz zu transplantieren.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

