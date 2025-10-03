Aktuelle Seite: Home > Chronik > SOS-Kinderdorf – Trägerverein “tief betroffen”
SOS-Kinderdorf – Trägerverein “tief betroffen”

Freitag, 03. Oktober 2025 | 11:10 Uhr
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Von: apa

Nach den Missbrauchsverdachtsfällen in SOS-Kinderdörfern hat sich der Trägerverein Netzwerk Kinderrechte am Freitag in einer Aussendung “tief betroffen” gezeigt. “Umso mehr, als sie eine unserer Mitgliedsorganisationen betreffen”, sagte Ernst Berger, Kinderpsychiater und Kinderschutzbeauftragter und Mitglied des Leitungsteams des Netzwerks. Man hatte gehofft, “dass derartige Meldungen der Vergangenheit angehören”.

Die Berichte treffen demnach auf eine Zeit, in der Kinderrechte seit fast 15 Jahren in der Verfassung verankert sind und Schutzkonzepte breit etabliert wurden – auch bei SOS-Kinderdorf. “Unsere Betroffenheit ist auch deshalb so groß, weil wir wissen, welche langfristigen Folgen derartige Gewalterfahrungen haben”, so Berger.

Kinder tragen Auswirkungen Jahrzehnte mit sich

Kinder, die Gewalt in Heimen erfahren, tragen deren Auswirkungen oft über Jahrzehnte mit sich – auf sozialer, psychischer und beruflicher Ebene. Die wissenschaftliche Aufarbeitung des sogenannten “Heimskandals” seit 2010 belege das deutlich. Dass nun erneut Vorwürfe laut werden, zeigt dem Verein Kinderrechte zufolge, wie wachsam das System bleiben müsse – “unabhängig vom bisherigen Einsatz der betroffenen Organisationen”.

SOS-Kinderdorf trägt Verantwortung

SOS-Kinderdorf trage demnach die Verantwortung nicht nur gegenüber den Betroffenen der Vergangenheit, sondern auch gegenüber jenen Kindern, die heute in den Einrichtungen leben. “Diese Kinder sind von der öffentlichen Diskussion unmittelbar betroffen – sie müssen aktiv in die Aufarbeitung und Reflexion von Kinderrechten eingebunden werden”, betonte Berger. Er zeigte sich aber zuversichtlich, “dass Kinder in Zukunft wirksam vor Gewalt geschützt werden”.

 

