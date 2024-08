SpaceX-Start erneut verschoben

Von: APA/AFP

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erneut den Start einer Mission verschoben, in deren Verlauf der bisher erste privat finanzierte Weltraumspaziergang stattfinden soll. Der Start werde wegen “ungünstiger Wettervorhersagen für die Wasserlandegebiete” der Dragon-Kapsel vor der Küste Floridas verschoben, teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst X mit.

Die von dem Milliardär und Unternehmer Jared Isaacman organisierte Mission “Polaris Dawn” sollte eigentlich am frühen Mittwoch in einem Vier-Stunden-Fenster vom Kennedy Space Center der NASA im US-Bundesstaat Florida abheben. Ursprünglich war der Start für Dienstagfrüh geplant gewesen. Wegen eines Heliums-Lecks war er dann jedoch auf Mittwoch verlegt worden. Einen neuen Starttermin nannte das Unternehmen zunächst nicht.

Während der sechstägigen Mission “Polaris Dawn” sollen sich die Raumfahrer in der Kapsel bis zu 1.400 Kilometer von der Erde entfernen – so weit wie kein Astronaut seit den Apollo-Mondmissionen. Zu den Raumfahrern gehört der US-Milliardär Isaacman selbst, zudem sollen der Pilot Scott Poteet sowie die SpaceX-Mitarbeiterinnen Sarah Gillis und Anna Menon an Bord sein. Isaacman finanziert das insgesamt drei Missionen umfassende “Polaris”-Programm gemeinsam mit SpaceX von Tech-Pionier Elon Musk.