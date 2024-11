Speedflying-Flug endet am Kronplatz tödlich

Von: luk

Kronplatz – Ein tragischer Unfall hat sich am Freitag gegen 14.30 Uhr am Kronplatz ereignet: Ein 46-jähriger Italiener verunglückte beim Speedflying tödlich. Der Mann verlor in einer scharfen Kurve der Sylvesterpiste die Kontrolle und prallte gegen einen Baum.

Der Verunglückte war in Begleitung von drei weiteren Speedflyern. Sie schlugen Alarm. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz waren laut Rai der Bergrettungsdienst Bruneck, die Finanzwache und der Notarzthubschrauber Pelikan 2.