Speikboden: Sessellift aufgrund des starken Windes evakuiert

Sand in Taufers – Die Freiwilligen Feuerwehren von Sand in Taufers und Mühlen sowie die Bergrettung im Ahrntal sind am heutigen Samstagvormittag auf den Speikboden ausgerückt.

Aufgrund des starken Windes ist ein Sessellift im Skigebiet zum Stillstand gekommen.

Die Skifahrer wurden geborgen und in Sicherheit gebracht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.