Spektakulär: Astronautin fotografiert auf ISS einen “Roten Kobold”

Von: mk

Während ihrer Mission auf der Internationalen Raumstation (ISS) hat NASA-Astronautin Nichole Ayers ein spektakuläres Foto aufgenommen, das derzeit in den sozialen Medien für Furore sorgt: Dabei handelt es sich um einen sogenannten Sprite – einen seltenen und leuchtend roten Blitz, der hoch über Gewitterwolken in der Erdatmosphäre entsteht.

Sprites, die auch “Rote Kobolde” genannt werden, sind elektrische Entladungen, die in Höhen von 50 bis 90 Kilometern ober der Erdoberfläche stattfinden – weit oberhalb gewöhnlicher Gewitterblitze.

Im Gegensatz zu normalen Blitzen bahnen sich Sprites ihren Weg nicht nach unten, sondern sie schleudern in die obere Atmosphäre und leuchten dabei in rötlichen bis violetten Farben auf. Die oft baum- oder quallenartigen Lichtphänomene sind nur wenige Millisekunden sichtbar, berichtet geo.de.

Das Foto, das Ayers Anfang Juli geschossen hat, zeigt einen Sprite in beeindruckender Präzision: Ein leuchtend roter Strahl türmt senkrecht aus einer Gewitterwolke über Mexiko und dem Süden der USA in die Höhe. An seiner “Wurzel” ist der Rote Kobold von einem bläulichen Schimmer umgeben.

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite.

Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA

— Nichole “Vapor” Ayers (@Astro_Ayers) July 3, 2025