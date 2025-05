Spektakuläre Bilder vom Stilfserjoch und Großen St. Bernhard

Von: luk

Stilfserjoch – Am Stilfserjoch, den mit 2.758 Metern zweithöchsten Alpenpass, der Südtirol mit der Lombardei verbindet, hatte erst am Montag die Durchfahrt von zwei Motorrädern über die schneebedeckte Fahrbahn im oberen Teil der Passstraße für Aufsehen gesorgt. Die Kaltfront von vor einer Woche hatte in der Höhe für Neuschnee gesorgt.

Mittlerweile ist die imposante Passstraße wieder geräumt und befahrbar. Auch besonders sportliche Radfahrer nutzen die Gelegenheit, denn momentan ist noch nicht so viel los am Stilfserjoch. Gerade im oberen Bereich treffen die Besucher dabei aktuell noch auf hohe Schneewände.

Auf der Facebook-Seite “Passione Neve & Montagna” wurde am Mittwoch ein besonders beeindruckendes Foto veröffentlicht. “Giovanni” schwärmt von einer wunderbaren Landschaft. Die Schneewände am Straßenrand seien fast drei Meter hoch.

Ein ähnliches Bild wurde auch am “Großen St. Bernhard” geschossen. Der Gebirgspass in den Walliser Alpen verbindet das Rhonetal im Schweizer Kanton Wallis auf einer Höhe von 2469 Metern mit dem Aostatal und weiter mit der italienischen Region Piemont. Auch dort säumen derzeit rund zwei Meter hohe Schneewände den Straßenrand.

