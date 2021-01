Spektakuläre Wende im Fall Neumair

Bozen – Im Fall des seit 24 Tagen verschwundenen Ehepaars Peter Neumair (63) und Laura Perselli (68) aus Bozen gibt es eine spektakuläre Wendung.

Der seit Tagen unter Mordverdacht stehende Sohn des Ehepaars, Benno Neumair (30) wurde am Donnerstagabend verhaftet. Laut Alto Adige online hat sich seine Position verschlechtert, nachdem das an der Brücke bei der Mülldeponie Frizzi-Au gefundene Blut Peter Neumair zugeordnet werden konnte.

Offenbar hat die Spurensicherung der Carabinieri “RIS” nicht nur eine Übereinstimmung festgestellt, sondern konnte die Blutspritzer definitiv dem verschwundenen 63-Jährigen zuordnen. Ob diese konkrete Erkenntnis nun zu der Festnahme des 30-Jährigen geführt hat, ist noch nicht bekannt.

Der Verhaftung liegen aber neue Ermittlungserkenntnisse zugrundem, wie die Staatsanwaltschaft betont.

Die Ermittlungen der Carabinieri werden von den Staatsanwälten Igor Secco und Federica Iovene koordiniert. Laut ihrer Hypothese habe Benno seine Eltern am Abend des 4. Jänner in der Wohnung in der Runkelsteinstraße in Bozen getötet, dann in den Volvo V70 geladen und bei Pfatten in die Etsch geworfen. Anschließend begab er sich bekanntlich zu seiner Bekannten nach Auer, wo er die Nacht verbrachte.

In einer Aussendung am Freitagvormittag teilt die Staatsanwaltschaft folgendes mit:

Es wird mitgeteilt, dass gestern (28.01.2021) am späten Abend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bozen Benno Neumair aufgrund von neuen Ermittlungserkenntnissen als Tatverdächtiger wegen zweifacher vorsätzlicher Tötung und Verbergens der Leichen von Peter Neumair und Laura Perselli festgenommen worden ist. Die Staatsanwaltschaft wird innerhalb der von Artikel 390 StPO vorgesehenen Verfahrensfristen beim Richter für die Vorerhebungen die Bestätigung der Festnahme beantragen. Da es gilt, jede Gefährdung der Ermittlungen zu vermeiden und die Verteidigungsrechte zu wahren, können zum derzeitigen Stand keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Die Leichen des Ehepaars Neumair/Perselli wurden bislang nicht gefunden. Gestern haben die Suchmannschaften versucht, mit Dummys nachzuvollziehen, wie Körper an jener Stelle in der Etsch abtreiben.

Wie die Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, hat sich Benno Neumair gegenüber seinen Anwälten gelassen gezeigt: „Sie werden begreifen, dass ich nichts damit zu tun habe“, wird der 30-Jährige laut den Aussagen seiner Anwälte wiedergegeben.