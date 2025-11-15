Spektakulärer nächtlicher Crash in Lienz: Auto hebt ab

Von: luk

Lienz – In der Nacht auf Freitag hat sich in Lienz ein außergewöhnlich heftiger Verkehrsunfall ereignet. Ein 30-jähriger Österreicher war gegen 23.36 Uhr auf der Drautalstraße (B100) in Richtung Nussdorf-Debant unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der Pkw touchierte eine Verkehrsinsel bei der Abzweigung zum Industriegebiet Peggetz – und hob danach regelrecht ab. Das Auto „flog“ über ein angrenzendes Feld und kam erst auf einem Parkplatz wieder zum Stillstand.

Die Wucht des Aufpralls war enorm: Die Autobatterie wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und durchbrach die Glasscheibe eines nahegelegenen Gebäudes. Der Motorblock landete rund 50 Meter entfernt hinter einem Lieferwagen.

Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.