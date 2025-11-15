Aktuelle Seite: Home > Chronik > Spektakulärer nächtlicher Crash in Lienz: Auto hebt ab
Motorblock fliegt 50 Meter weit

Spektakulärer nächtlicher Crash in Lienz: Auto hebt ab

Samstag, 15. November 2025 | 11:46 Uhr
Nach Tod von Frau U-Haft für dringend tatverdächtigen Ex-Partner
APA/APA/dpa/Lino Mirgeler
Schriftgröße

Von: luk

Lienz – In der Nacht auf Freitag hat sich in Lienz ein außergewöhnlich heftiger Verkehrsunfall ereignet. Ein 30-jähriger Österreicher war gegen 23.36 Uhr auf der Drautalstraße (B100) in Richtung Nussdorf-Debant unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der Pkw touchierte eine Verkehrsinsel bei der Abzweigung zum Industriegebiet Peggetz – und hob danach regelrecht ab. Das Auto „flog“ über ein angrenzendes Feld und kam erst auf einem Parkplatz wieder zum Stillstand.

Die Wucht des Aufpralls war enorm: Die Autobatterie wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und durchbrach die Glasscheibe eines nahegelegenen Gebäudes. Der Motorblock landete rund 50 Meter entfernt hinter einem Lieferwagen.

Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
78
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
75
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
68
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Kommentare
64
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Kommentare
52
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Anzeigen
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 