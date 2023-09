Spendenaktion „Zitronenfalter“ ein voller Erfolg

Naturns – Die Spendenaktion Zitronenfalter von DEBRA Südtirol – Alto Adige, die den ganzen Sommer über in fünf Eisdielen in Südtirol stattfand, endete planmäßig am 31. August 2023 mit einem großartigen Erfolg. Für jede verkaufte Kugel von erfrischendem Zitroneneis spendeten die Patisserie Birgit in Toblach, die Eisdielen Sabine (Meran), Ajoo (Naturns), Ortler (Schlanders) und die Eurobar (Prad) einen Teil der Einnahmen an DEBRA Südtirol – Alto Adige, den Verein der Schmetterlingskinder in Südtirol. Insgesamt kam dabei die Summe von knapp 2.500 Euro zusammen.

Epidermolysis bullosa (kurz EB) eine seltene genetische Erkrankung, bei der die Haut extrem verletzlich ist und bereits bei geringster Berührung schmerzhafte und vor allem langsam heilende Läsionen entstehen können. Selbst alltägliche Aktivitäten wie Spazierengehen und Essen werden zur Herausforderung. Die Betroffenen werden als Schmetterlingskinder bezeichnet, da ihre Haut so empfindlich ist wie die Flügel eines Schmetterlings, der bei der geringsten falschen Berührung nicht mehr fliegen kann. Die Familien der Betroffenen müssen zusätzlich zu den täglichen Beschwerden erhebliche Kosten für Arztbesuche, Medikamente und Verbandsmaterial aufwenden. Hier versucht DEBRA Südtirol – Alto Adige direkte und konkrete Hilfe zu leisten – Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen!

Anna Faccin, Präsidentin von DEBRA Südtirol, drückte ihre Dankbarkeit aus und sagte: „Wir sind überwältigt von der großzügigen Unterstützung, die uns durch die Spendenaktion Zitronenfalter zuteil wurde. EB ist eine schmerzhafte und lebenslange, aber seltene Erkrankung, bislang ohne Möglichkeit auf Heilung. Darum sind solche Aktionen entscheidend, um Bewusstsein zu schaffen und dringend benötigte Ressourcen bereitzustellen.“

Die Inhaberin der Eisdiele AiJOO, Katrin Pohl, welche an der Initiative teilgenommen hat, zeigte sich gleichermaßen erfreut über den Erfolg der Aktion und betonte die Bedeutung von solidarischen Aktionen. „Es war uns eine Ehre, an der Spendenaktion Zitronenfalter teilzunehmen. Unsere Kunden haben sich großzügig beteiligt, und wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Unterstützung von DEBRA Südtirol – Alto Adige leisten zu können. Gemeinsam können wir wirklich etwas bewirken.”

Die Präsidentin Anna Faccin bedankt sich im Namen von DEBRA Südtirol – Alto Adige bei allen teilnehmenden Eisboutiquen, ihren großzügigen Kunden und der gesamten Gemeinschaft für die Unterstützung. Denn mit jeder noch so kleinen Spende werden Schmetterlingskinder auf dem Weg zu mehr Selbständigkeit unterstützt und ihre Lebensqualität verbessert.