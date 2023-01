Spitzhacke als Einbruchswerkzeug

Wieder Übeltäter in Vahrn am Werk

Vahrn – Mit einer Spitzhacke und roher Gewalt sind Einbrecher am Samstagabend in eine Erdgeschosswohnung in Vahrn eingedrungen. Anschließend haben sie mitgenommen, was ging und für großes Chaos und Zerstörung gesorgt.

Landesrat Massimo Bessone hat den Vorfall auf seiner Facebook-Seite öffentlich gemacht. Getroffen habe es einen Freund von ihm. Er sei mit der Familie außer Haus gewesen, als die Übeltäter zugeschlagen haben.

Ein Nachbar sei aber auf den Lärm aus der Wohnung aufmerksam geworden und habe die Einbrecher gesehen. Diese seien dann geflohen. Anschließend habe der Nachbar die Carabinieri alarmiert.

Aus dem Eisacktal, aber auch aus anderen Gegenden in Südtirol werden seit Wochen immer wieder Einbrüche gemeldet. Neben den Sachschäden bleibt bei vielen Bewohnern ein Gefühl der Unsicherheit und Angst zurück.