St. Marin in Thurn: Feuer in einem Wohnhaus

St. Martin in Thurn – In St. Martin in Turm ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand in einem Wohngebäude gekommen. Alarm wurde um 2.31 Uhr in der Früh ausgelöst.

Das Feuer wurde von den Einsatzkräften rasch unter Kontrolle gebracht und der Sachschaden konnte so begrenzt werde.

Eine Person wurde von den Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden abschließend belüftet und vom Rauch befreit.

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von St. Martin in Thurn mit den Behörden.