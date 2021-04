St. Pauls: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

St. Pauls – In Unterrain bei St. Pauls in Eppan hat sich am Freitagvormittag gegen 9.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge wurden drei Personen verletzt. Während zwei Personen leicht verwundet wurden, zog sich eine dritte Person erhebliche Verletzungen zu.

Im Einsatz standen der Notarzt, zwei Rettungstransportwagen, die Feuerwehr und die Carabinieri. Die Verletzten wurden ins Bozner Krankenhaus gebracht.