Staatsanwalt erhebt Anklage gegen Schulamtsleiter

Bozen – Weil er interveniert hat, sollen die Noten seines Sohnes in zwei Fächern nach erneuter Einberufung des Klassenrats aufgebessert worden sein. Eine Lehrperson hat darauf eine Eingabe bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Seitdem steht der italienische Schulamtsleiter Vincenzo Gullotta im Zentrum der Ermittlungen. Nun will die Staatsanwaltschaft tatsächlich Anklage erheben. Die Vorverhandlung findet am 5. Oktober statt.

Die Vorwürfe lauten auf Irrtum durch Täuschung eines anderen, Falschbeurkundung eines öffentlichen Beamten und Aufforderung zur Leistung oder zum Versprechen eines Vorteils. Neben Gullotta stehen auch der Schulleiter und ein Lehrer im Visier der Staatsanwaltschaft.

Der Vorfall soll sich am12. Juni 2020 ereignet haben. Gullottas Sohn besuchte zum damaligen Zeitpunkt die Mittelschule. Der Schulamtsleiter selbst beteuert seine Unschuld.

Gullota bestätigte zwar, dass er den Schulleiter angerufen habe. Allerdings bestreitet er, Druck auf den Klassenrat ausgeübt zu haben.

Gullottas Anwälte haben nun die Möglichkeit, im Rahmen der Vorverhandlung zu beweisen, dass sich ihr Mandant nicht als Schulamtsleiter, sondern lediglich als besorgtes Elternteil wegen eines Formfehlers gemeldet hat.