Staatspolizei ehrt Schutzpatron in Bozen

Von: fra

Bozen – Am morgigen Montag, 29. September feiert die italienische Staatspolizei in Bozen ihren Schutzpatron, den Erzengel Michael. Die religiöse Zeremonie beginnt um 10.30 Uhr in der Dominikanerkirche, wo Bischof Ivo Muser die Heilige Messe zelebrieren wird.

An der Veranstaltung nehmen zivile und militärische Behörden, Angehörige der Polizei sowie Vertretungen anderer Sicherheits- und Streitkräfte teil. Der Anlass dient auch dazu, die Nähe der Polizei zur Bevölkerung zu unterstreichen und den Schutzpatron als Symbol für Recht, Gerechtigkeit und Sicherheit hervorzuheben.

Neben der Kirche werden Informationsstände und Einsatzfahrzeuge verschiedener Spezialbereiche der Polizei präsentiert. Dabei wird Informationsmaterial verteilt, das unter anderem über Präventionsmaßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Betrug an älteren Menschen informiert.