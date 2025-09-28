Aktuelle Seite: Home > Chronik > Staatspolizei ehrt Schutzpatron in Bozen
Ein Blick auf Einsatzfahrzeuge und Präventionsangebote

Staatspolizei ehrt Schutzpatron in Bozen

Sonntag, 28. September 2025 | 09:27 Uhr
La Polizia sul luogo dove una ragazza, da poco maggiorenne, con il fidanzato, un 23enne con precedenti penali per droga e reati contro la persona, aveva pianificato lo sterminio di tutta la sua famiglia, madre, padre e sorella, tutti colpevoli di opporsi alla loro relazione, Avellino, 24 aprile 2021. Alla fine a rimanere vittima dei propositi omicidi della coppia è stato il padre della ragazza, Aldo Gioia, 53 anni, ucciso a coltellate dal fidanzato della figlia mentre dormiva nella sua abitazione. , athesiadruck2_20210425182104202_f2bf6989576dd057291edd29da89889e
ANSA
Schriftgröße

Von: fra

Bozen – Am morgigen Montag, 29. September feiert die italienische Staatspolizei in Bozen ihren Schutzpatron, den Erzengel Michael. Die religiöse Zeremonie beginnt um 10.30 Uhr in der Dominikanerkirche, wo Bischof Ivo Muser die Heilige Messe zelebrieren wird.

An der Veranstaltung nehmen zivile und militärische Behörden, Angehörige der Polizei sowie Vertretungen anderer Sicherheits- und Streitkräfte teil. Der Anlass dient auch dazu, die Nähe der Polizei zur Bevölkerung zu unterstreichen und den Schutzpatron als Symbol für Recht, Gerechtigkeit und Sicherheit hervorzuheben.

Neben der Kirche werden Informationsstände und Einsatzfahrzeuge verschiedener Spezialbereiche der Polizei präsentiert. Dabei wird Informationsmaterial verteilt, das unter anderem über Präventionsmaßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Betrug an älteren Menschen informiert.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Kommentare
152
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Kommentare
97
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Kommentare
59
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Millionengrab Wasserstoff?
Kommentare
38
Millionengrab Wasserstoff?
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Kommentare
25
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 