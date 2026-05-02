Stadelbrand durch rasches Eingreifen unter Kontrolle

Von: ka

Reschen – Am späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Reschen zu einem Stadelbrand alarmiert.

Bereits während der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung sowie lodernde Flammen wahrnehmen, die die Ernsthaftigkeit der Lage signalisierten. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte am Einsatzort stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Um eine Ausbreitung des Feuers auf die Umgebung zu verhindern, wurde umgehend ein umfassender Löschangriff von mehreren Seiten eingeleitet. Dank des koordinierten und zielgerichteten Vorgehens der beteiligten Wehren konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte durch den schnellen Einsatz erfolgreich verhindert werden.

Im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung wurde zusätzlich die Feuerwehr Nauders aus Österreich zur Unterstützung hinzugezogen. Insgesamt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Reschen, Graun, Mals, Burgeis, St. Valentin auf der Haide und Langtaufers sowie die Kameraden aus Nauders im Einsatz. Unterstützt wurden die Löscharbeiten zudem durch den Rettungsdienst, die zuständigen Behörden und die Polizei.